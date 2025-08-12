В России впервые увековечили память участника движения Сопротивления в Югославии

Открытие доски - совместная инициатива Россотрудничества и Дома русского зарубежья имени Александра Солженицына, поддержанная губернатором Пензенской области и Министерством образования Пензенской области

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Мемориальная доска в память об участнике движения Сопротивления в Югославии впервые была открыта в России в честь 80-летия Победы. Об этом сообщили ТАСС в Россотрудничестве.

"12 августа в здании средней общеобразовательной школы села Черкасского Пачелмского района Пензенской области торжественно открыли мемориальную доску русскому поэту, сербскому партизану - участнику движения Сопротивления в годы Второй мировой войны Алексею Петровичу Дуракову. В этом здании он провел свои детские годы", - говорится в сообщении агентства.

Там также указано, что Дураков - единственный русский соотечественник - участник движения Сопротивления в Югославии, награжденный советским боевым орденом "За мужество и отвагу, проявленные в борьбе против гитлеровской Германии".

"Дата выбрана не случайно. Дураков погиб 12 августа в 1944 в бою на переправе через реку Саву у села Прогар, западнее Белграда, прикрывая отступление своего отряда. Поэтому для нас символично открытие памятного знака в честь русского партизана-орденоносца, выросшего в этих местах и сложившего свою голову за свободу России и Сербии, именно в год 80-летия Победы", - подчеркнул глава агентства Евгений Примаков.

Открытие доски - совместная инициатива Россотрудничества и Дома русского зарубежья имени Александра Солженицына, поддержанная губернатором Пензенской области и Министерством образования Пензенской области. Доска изготовлена молодым скульптором Анастасией Клыковой, автором памятника-бюста королю Королевства сербов, хорватов и словенцев Александра I Карагеоргиевича.

Как отметил руководитель Россотрудничества в своем приветствии, одним из важных направлений деятельности Россотрудничества является историко-мемориальная работа, в том числе сохранение исторической памяти о русском зарубежье и соотечественниках. "В рамках этой деятельности ведется работа по отражению тематики русского зарубежья в экспозициях школьных музеев субъектов Российской Федерации. Эту идею поддержало Минпросвещения России", - пояснил он.

В рамках мероприятия директор Дома русского зарубежья Виктор Москвин и заведующая отделом истории Российского Зарубежья, ведущий научный сотрудник Марина Сорокина передали в дар школе, библиотеке и Историко-краеведческому музею Вадинского района книги по истории и художественную литературу.