В Подмосковье к 1 сентября откроют 26 школ

Также в регионе ведут активную работу по привлечению и поддержке учителей, отметил губернатор Московской области Андрей Воробьев

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Более 30 школ планируется открыть в Московской области в 2025 году, из них 26 примут новых учеников уже 1 сентября. Об этом сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

"К 1 сентября откроем 26, еще 7 - до конца года. Кроме того, 57 школ капитально отремонтируем по президентской программе", - написал он в своем Telegram-канале.

Он добавил, что также в регионе ведут активную работу по привлечению и поддержке учителей. Так, в Подмосковье действуют меры поддержки специалистам - компенсация аренды жилья и социальная ипотека. "Кроме того, в этом году реализовали проект "Топ-100" для привлечения лучших учителей и выпускников российских вузов. Уже отобрали 100 педагогов, которые получат подъемные от 500 тыс. до 1,5 млн рублей и скоро приступят к работе в школах Подмосковья", - добавил губернатор.

Воробьев также отметил успехи учеников Московской области. "В 2025 году среди выпускников подмосковных школ 7 648 медалистов, 669 ребят сдали ЕГЭ на 100 баллов. Развиваем олимпиадное движение - в этом году наши школьники завоевали 550 дипломов на Всероссийской олимпиаде школьников, 91 стал победителем", - подчеркнул он.