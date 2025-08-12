По его данным, показатели заболеваемости ниже уровня среднемноголетних значений

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Эпидемическая ситуация по заболеваемости менингококковой инфекцией в РФ остается стабильной, показатели заболеваемости ниже уровня среднемноголетних значений. Об этом сообщил журналистам главный внештатный специалист Минздрава России по инфекционным болезням Владимир Чуланов.

Ранее издание РБК, ссылаясь на инфекционистов, сообщило о 1,2 тыс. зарегистрированных случаях менингококковой инфекции в России в этом году. Уточнялось, что заболеваемость по сравнению с 2024 годом уже увеличилась в два раза.

"Несмотря на регистрацию вспышек заболевания менингококковой инфекцией, в Российской Федерации эпидемическая ситуация по данному заболеванию остается стабильной, наблюдаемые показатели заболеваемости ниже уровня среднемноголетних значений. Для эпидемического процесса менингококковой инфекции свойственно наличие циклических подъемов заболеваемости, чередующихся со спадами", - сообщил он.