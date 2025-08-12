Здание расположено в пяти минутах ходьбы от станции МЦД-3 Зеленоград - Крюково

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Новая детская поликлиника открылась в Зеленограде. Ее мощность рассчитана на 320 пациентов в смену, сообщил в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

"В Зеленограде, в районе Крюково, открыта новая детская поликлиника на 320 пациентов в смену. Четырехэтажное здание площадью около 6 тыс. кв. м возвели за счет городского бюджета", - написал Собянин.

По его словам, поликлиника соответствует новому московскому стандарту. Специалисты создали зоны реабилитации, отделения функциональной и лучевой диагностики. В здание поставили современное медоборудование. Пациенты смогут попасть на прием как к педиатрам, так и к узким специалисты, в числе которых оториноларингологи, хирурги, неврологи, офтальмологи.

Кроме того, во внутреннем дворе сделали игровую площадку и комфортную зону ожидания для родителей.

"Поликлиника расположена рядом с жилыми домами, в пяти минутах ходьбы от станции МЦД-3 Зеленоград - Крюково", - заключил Собянин.