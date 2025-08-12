Деян Берич также сожалеет, что сербские заводы по производству боеприпасов и оружия работают не на Россию, а на экспорт в другие страны, которые передают это вооружение Украине

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Сербский народ имеет негативный взгляд на поставки произведенного в стране оружия Украине транзитом через другие государства и считает Россию "матушкой". Об этом в беседе с ТАСС заявил сербский снайпер, участник боевых действий в Донбассе Деян Берич.

"Простые сербы очень плохо к этому (поставкам оружия Украине - прим. ТАСС) относятся, потому что Россия, это как бы "матушка" Россия. Относятся плохо, и я тоже. Ну какое [еще] может быть отношение?" - сказал Берич.

Он отметил, что сербский народ очень любит работать. Берич также выразил сожаление, что сербские заводы по производству боеприпасов и оружия работают не на Россию, а на экспорт в другие страны, которые передают это вооружение Украине.

"Дело в том, что Сербия давно стала колонией, к сожалению, и там выполняют определенную задачу", - добавил сербский снайпер.

Берич - один из первых иностранных добровольцев, приехавших на защиту Донбасса. В 90-е годы он застал конфликт в Югославии, а в 1999-м пережил бомбардировки НАТО. В 2023 году Берич был серьезно ранен в районе Марьинки в ДНР - у него отказали ноги, но он по-прежнему помогает российским бойцам чем может.

На площадке ТАСС проходит медиафорум "Битва за правду" Международного "Клуба народного единства" с 12 по 15 августа с участием экс-аналитика разведки Корпуса морской пехоты США и бывшего инспектора по оружию массового поражения спецкомиссии ООН по Ираку Скотта Риттера. Пресс-конференция, посвященная его проведению, состоится также в ТАСС 12 августа в 16:00.