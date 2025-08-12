Председатель Общественной наблюдательной комиссии Воронежской области Любовь Волкова также подчеркнула, что не может вмешиваться в юридические аспекты

ВОРОНЕЖ, 12 августа. /ТАСС/. Гражданин США Роберт Гилман, в отношении которого началось новое судебное разбирательство по статье о применении насилия к сотрудникам службы исполнения наказаний, до сих пор не обращался в Общественную наблюдательную комиссию (ОНК) Воронежской области. Об этом ТАСС сообщила председатель комиссии Любовь Волкова.

"Нет, нет, не обращался", - сказала Волкова, уточнив, что комиссия обычно узнает о проблемах у лиц, отбывающих наказание, по обращениям. Она также подчеркнула, что не может вмешиваться в юридические аспекты. "Я могу только, [что касается] его содержания, медицинского [обеспечения], питания, если вдруг чего-то у него там нет - [решать] вот такие бытовые вопросы", - сказала Волкова.

При этом она с сомнением отнеслась к информации о том, что Гилман в период отбытия наказания сталкивается с неподобающим отношением со стороны сотрудников УФСИН, о чем гражданин США неоднократно заявлял на судебных заседаниях. "Такого быть не может, потому что сейчас очень строго - везде камеры, везде все просматривается, все прослушивается. <…> На данный момент я думаю, что это исключено", - отметила председатель ОНК Воронежской области.

На вопрос, нет ли у ОНК намерения без обращения, по своей инициативе, пообщаться с Гилманом и погрузиться в эту ситуацию, председатель комиссии сообщила, что в ближайшее время свяжется с представителями УФСИН. "Мы в любой момент можем пойти, проверить, его вызвать, поговорить с ним, побеседовать, его напрямую послушать, какие у него пожелания. <…> Я одна не имею права ходить, мне нужно команду собрать, чтобы она была не менее 2 - 3 человек, такие правила. <…> Мне еще нужно связаться с представителями [УФСИН], чтобы он был на месте, чтобы его никуда не отправили", - добавила собеседница агентства.

Центральный районный суд Воронежа накануне начал рассмотрение нового уголовного дела в отношении Гилмана. Как сообщили ТАСС в аппарате суда, он обвиняется по ч.2 ст. 321 УК РФ (Применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, совершенное в отношении сотрудника места лишения свободы или места содержания под стражей в связи с осуществлением им служебной деятельности). Ближайшее заседание назначено на 25 августа.

Ход процесса над Гилманом

24 апреля 2025 года Воронежский областной суд на один год - до восьми лет одного месяца - увеличил тюремный срок гражданину США Роберту Гилману, осужденному за несколько насильственных действий в отношении сотрудников правоохранительных органов и системы исполнения наказаний. Центральный районный суд 7 октября 2024 года приговорил Гилмана к семи годам одному месяцу лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима и оштрафовал его на 300 тыс. рублей.

Гилмана задержали 19 января 2022 года на вокзале в Воронеже за пьяный дебош в поезде Сухум - Москва. В полицейском участке он ударил сотрудника МВД ногой. В отношении Роберта Гилмана возбудили уголовное дело о нападении на представителя власти (ч. 1 ст. 318 УК РФ) и назначили ему четыре с половиной года колонии общего режима. 30 мая 2023 года Воронежский областной суд смягчил приговор с 4,5 года до 3,5 года.

Новое уголовное дело в отношении Гилмана было возбуждено по трем эпизодам ч. 2 ст. 321 УК РФ (дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества) и по одному эпизоду ч. 4 ст. 296 УК РФ (угроза или насильственные действия в связи с осуществлением правосудия или производством предварительного расследования). Отбывая наказание в ИК-2 УФСИН, Гилман не соглашался с требованиями по соблюдению распорядка дня, применил в отношении сотрудника колонии физическое насилие. Также в колонии он несколько раз ударил следователя. Вновь применил физическое насилие, на этот раз в отношении инспектора, в СИЗО, куда его перевели для расследования нового дела.