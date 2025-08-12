В павильоне гости смогут узнать о развитии пчеловодства в Приморье

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Первый дом приморского меда появится во Владивостоке до конца года. Это будет интерактивный выставочный павильон, где гости смогут узнать о развитии пчеловодства в Приморье, сообщил глава агентства по развитию пчеловодства Приморского края Рамиль Еникеев.

"В регионе до конца года откроется первый дом приморского меда. Такая задача поставлена губернатором Приморья Олегом Кожемяко - сделать дом меда визитной карточкой края. <…> Концепция - создать современное, познавательное пространство, где туристы - гости Приморья и жители края - могут почувствовать дух приморского пчеловодства, узнать больше информации о нашем уникальном приморском липовом таежном меде, попробовать и продегустировать все наши виды меда. <…> Первый дом приморского меда будет открыт в столице Приморья в павильонах на улице Фокина", - сказал он.

Еникеев также отметил, что территория центра будет разделена на несколько зон - выставочную и торговую, а также познавательную и историческую. Он также подчеркнул, что концепция дома рассчитана на разные возрастные сегменты. "В приоритете - жители Приморского края, включая самых маленьких приморцев. Через детей, через подрастающее поколение, нужно прививать любовь к меду, а это - любовь к краю. <…> Конечно, павильон также рассчитан на иностранных туристов - больших ценителей таежного приморского меда. Планируется перевод информации на китайский и другие языки, чтобы можно было более подробно донести всю информацию о пользе нашего продукта", - добавил он.

По словам Еникеева, приморский мед пользуется большой популярностью в Китае. "Китайский потребитель уже давно оценил нашу продукцию, и основной упор делается на том, что она экологически чистая, имеет свой уникальный вкус и аромат", - сказал глава агентства.