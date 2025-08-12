Обоим священникам вменяют статьи об "оправдании действий РФ" и о "нарушении равноправия граждан в зависимости от их религиозных убеждений"

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Служба безопасности Украины (СБУ) задержала в Одессе двух священников канонической Украинской православной церкви (УПЦ) за "поддержку действий России" и "распространение пророссийских взглядов", им грозит до восьми лет тюрьмы.

Как сообщается в Telegram-канале СБУ, один из задержанных - 58-летний священник храма Одесской епархии УПЦ, который во время беседы с прихожанами "героизировал россиян" и якобы "оскорблял религиозные убеждения верующих других конфессий". Второй задержанный в Одессе - 44-летний протоиерей УПЦ. СБУ считает, что во время своих проповедей священник оправдывал удары по инфраструктуре Украины.

Обоим священникам вменяют статьи об "оправдании действий РФ" и о "нарушении равноправия граждан в зависимости от их религиозных убеждений". Помимо восьми лет лишения свободы, у священников также хотят конфисковать все имущество.

Гонения на УПЦ начались в стране после госпереворота 2014 года при президенте Петре Порошенко (внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму) (2014-2019). В декабре 2018 года при поддержке Константинопольского патриарха из двух раскольнических организаций была создана так называемая Православная церковь Украины (ПЦУ). С тех пор при поощрении властей раскольники из ПЦУ силой захватывают храмы УПЦ, нападают на священников. В свою очередь местные власти лишают каноническую церковь права на аренду земли под храмами, правоохранительные органы выдвигают против священников канонической церкви обвинения в госизмене и других преступлениях, вводят санкции.