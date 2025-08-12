Метеоролог Татьяна Позднякова отметила, что дневная температура 13 августа поднимется до 20-22 градусов

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Текущая погода в Москве является типичной для августа. С начала месяца отклонения температуры от нормы были положительными, сообщила ТАСС метеоролог Татьяна Позднякова.

"Знаете, кто как ощущает эту погоду. Я считаю, что в Москве "типичная" летняя погода, потому что летом у нас не всегда жара и солнце круглый год, и в августе бывают пасмурные дни", - сказала она, отвечая на вопрос о том, можно ли текущую погоду в Москве назвать осенней.

Как добавила Позднякова, нельзя сказать, что погода холодная из-за температурного режима чуть ниже климатической нормы. В целом за 11 дней отмечены положительные аномалии температуры. "Действительно, сегодняшний день и, может быть, даже частично завтрашний день будет с дождями различной интенсивности, но проливных осадков не ожидается. Ночи - относительно теплые, до четверга включительно в столице прогнозируется 12-15 градусов, по региону - 10-15. Дневная температура в среду уже поднимется до 20-22 градусов", - завершила она.