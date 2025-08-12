Программа "Земский работник культуры" начала работать с 2025 года

ЧЕРКЕССК, 12 августа. /ТАСС/. Власти Карачаево-Черкесии (КЧР) в 2026 году по программе "Земский работник культуры" намерены привлечь к работе в сельской местности 18 специалистов. Об этом сообщил глава республики Рашид Темрезов в своем Telegram-канале.

"Земским работникам культуры положена единовременная выплата в размере 1 млн рублей. В следующем году планируем привлечь 18 специалистов для работы в сельские учреждения культуры республики", - говорится в сообщении.

Первые земские работники культуры в КЧР начтут работать этой осенью в сельских школах искусств. "В сентябре к работе приступят четыре специалиста, чьи кандидатуры были отобраны по итогам конкурса в рамках программы "Земский работник культуры". Они направятся в детские школы искусств Урупского и Зеленчукского районов обучать наших талантливых ребят игре на баяне, фортепиано и хореографическому искусству", - написал Темрезов.

Программа "Земский работник культуры" начала работать с 2025 года. Она призвана привлечь в небольшие города и села культработников, повысить престиж профессии и решить проблему дефицита кадров.