В ДНР создали общественный совет по контролю условий качества образования

Первое собрание прошло в Донецке

ДОНЕЦК, 12 августа. /ТАСС/. Общественный совет при Минобрнауки ДНР по независимой оценке качества условий образования создан в регионе. Первое заседание прошло в Донецке, передает корреспондент ТАСС.

"Конечно, мы поддержали инициативу Общественной палаты по созданию подобного совета, потому что есть различные рычаги, которые помогают улучшить качество образования. Мы не исключаем никакие, потому что стоит задача нашего президента Владимира Путина, чтобы образование было качественным, доступным, прозрачным для каждого ребенка", - сказала журналистам первый замминистра образования и науки ДНР Любовь Волкова.

На первом заседании утвердили план работы. Документ включает проведение в октябре онлайн-опроса учеников, родителей и педагогов о качестве условий образования, итоги которого подведут в декабре. Затем совет выработает свои предложения. На 2026 год запланировали проведение независимой оценки с привлечением Донецкого республиканского института развития образования. Первые итоги работы опубликуют в декабре 2025 года.

"Наши общественные советы создаются не для того, чтобы мы пели оды нашим министрам, а для того, чтобы мы работали в паре с нашими органами исполнительной власти. Если мы видим недоработки, мы на эти недоработки указываем. Так мы снимаем часть социального напряжения, потому что говорим о проблеме раньше, чем она может появиться и проявиться в нашем обществе", - сказал присутствовавший на заседании зампред Общественной палаты ДНР Дмитрий Чернышев.

В качестве критериев независимой оценки он предложил, кроме прочего, учесть число детей, которые поступают в вузы после школы и уровень финансирования сферы образования.

В феврале глава ДНР Денис Пушилин поручил сформировать общественные советы при региональных министерствах. В первую очередь речь шла о министерствах, отвечающих за социально значимые направления. В марте Общественная палата региона провела встречу с министерствами, где обсуждалась дорожная карта.