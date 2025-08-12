Депутаты от фракции "Новые люди" отметили, что каждый год российские семьи несут значительные траты на приобретение школьных принадлежностей для своих детей

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Депутаты от фракции "Новые люди" Владислав Даванков, Алексей Нечаев и Александр Демин направили письмо министру финансов Антону Силуанову с предложением ввести налоговый вычет на покупку товаров для школы. Документ есть в распоряжении ТАСС.

Депутаты отметили, что каждый год российские семьи несут значительные траты на приобретение школьных принадлежностей для своих детей. По словам парламентариев, для средней семьи, где работают оба родителя, расходы на сбор ребенка в школу могут достигать около 30% месячного дохода. Отсутствие мер компенсации таких затрат особенно тяжело сказывается на неполных и малообеспеченных семьях, ставя их в крайне сложное финансовое положение, считают депутаты.

"Прошу рассмотреть возможность введения социального налогового вычета на приобретение школьных товаров для семей, имеющих одного и более ребенка в возрасте от 7 до 17 лет", - указано в документе.

По их мнению, реализация меры позволит укрепить принципы социальной справедливости, помочь семьям с ограниченными доходами обеспечить детей всем необходимым для учебы.