Регион принял около 1,5 млн туристов

ПЯТИГОРСК, 12 августа. /ТАСС/. Около 1,5 млн туристов принял Ставропольский край в июле 2025 года. Это на 49% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщили в министерстве туризма и оздоровительных курортов региона.

"Министерство туризма Ставропольского края сообщает о рекордном наплыве туристов в регионе. По данным анализа больших данных от сотового оператора, в июле 2025 года Ставрополь принял около 1,5 миллиона путешественников, что на 49% превышает показатели аналогичного периода прошлого года (1 млн гостей)", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

Уточняется, что значительный вклад в развитие отрасли вносит поддержка местных предпринимателей. В этом году открылись три современные базы отдыха, а действующие объекты туристической инфраструктуры активно модернизируют свои предложения для гостей.

"С начала года Ставропольский край демонстрирует впечатляющие результаты в развитии туристической отрасли. За период с января по май регион принял около 5,3 миллиона гостей. Особенно активным оказался июль, что неудивительно, учитывая разнообразие туристических возможностей нашего края. Мы предлагаем отдых на любой вкус: от экстремального до оздоровительного", - приводятся слова министра туризма и оздоровительных курортов Ставропольского края Андрея Толбатова.