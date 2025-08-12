Этот вопрос будет обсуждаться на партийной площадке, во фракции и на площадке комитета Госдумы по информполитике, заявил председатель комитета ГД по информационной политике

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Использование искусственного интеллекта при совершении преступлений, мошенничестве должно стать отягчающим обстоятельством, будет вестись работа в этом направлении. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский.

"Я поддерживаю, что использование современных технологий, искусственного интеллекта для совершения преступлений, мошеннических действий однозначно должно становиться отягчающим обстоятельством. Мы такую работу уже готовим, мы советуемся со всеми авторами законотворческого процесса. На сегодняшний день встречаем понимание и поддержку", - сказал Боярский в подкасте "Единой России" "Переговорка".

Он отметил, что данная тема будет обсуждаться на партийной площадке, во фракции и на площадке комитета Госдумы по информполитике.