В России почти не регистрируют тяжелых форм энтеровирусной инфекции

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Тяжелые формы заболеваемости энтеровирусной инфекцией в России на текущий период почти не регистрируются, однако необходимо продолжать профилактическую работу.
Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Роспотребнадзора.
"На сегодняшний день тяжелых форм заболеваемости энтеровирусной инфекцией в Российской Федерации практически нет. Важно продолжать профилактическую работу, чтобы не допустить этого и в дальнейшем", - сказала глава Роспотребнадзора Анна Попова, чьи слова привели в пресс-службе ведомства.