В России почти не регистрируют тяжелых форм энтеровирусной инфекции

Важно продолжать профилактическую работу, отмтеила глава Роспотребнадзора Анна Попова

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Тяжелые формы заболеваемости энтеровирусной инфекцией в России на текущий период почти не регистрируются, однако необходимо продолжать профилактическую работу.

Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Роспотребнадзора.

"На сегодняшний день тяжелых форм заболеваемости энтеровирусной инфекцией в Российской Федерации практически нет. Важно продолжать профилактическую работу, чтобы не допустить этого и в дальнейшем", - сказала глава Роспотребнадзора Анна Попова, чьи слова привели в пресс-службе ведомства.