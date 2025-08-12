Чаще всего у растения встречается PVY-вирус

НОВОСИБИРСК, 12 августа. /ТАСС/. Доля посевного картофеля, зараженного вирусными инфекциями в одном из ведущих аграрных регионов Сибири - Новосибирской области, составляет 99%, что гораздо выше, чем в соседних регионах - Кемеровской области и Алтайском крае. Об этом сообщила глава лаборатории структурных основ патогенеза социально значимых заболеваний Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины (ФИЦ ФТМ) Мария Пыхтина.

Новосибирская область - крупный сельскохозяйственный регион, однако она сталкивается с дефицитом местного картофеля и зависит от импорта.

"Методом ПЦР с обратной транскрипцией был проведен мониторинг вирусных заболеваний картофеля по Новосибирской области, Кемеровской области и Алтайскому краю. Доля пораженных вирусами растений в Новосибирской области составила 99%, в то время как в Кемеровской области и Алтайском крае -52-54%", - сказала она.

Пыхтина добавила, что чаще всего у картофеля встречается так называемый PVY-вирус, он проявляется в виде морщинистой мозаики или некротических пятен на картошке и вызывает серьезные потери урожая (до 30% и более в зависимости от сорта и условий культивирования). "Ранний мониторинг и создание средств ранней диагностики является актуальной задачей", - подчеркнула глава лаборатории центра.

Сейчас ученые получили перспективные поликлональные антитела к PVY-вирусу картофеля. Такие антитела используют для диагностики фитопатогенных вирусов. Сейчас в планах у ученых создание тест-системы для выявления инфекции на ранней стадии.

Весной 2025 года в России возник дефицит картофеля, что привело к росту цен на продукт, в некоторых регионах - более чем вдвое. Сбор картофеля упал на 11,9% (до 17,8 млн тонн) из-за аномальных погодных условий и сокращения посевных площадей на 10,8%. Кроме этого, из-за санкций увеличились затраты и стоимость логистики. Посевной материал был довольно дорогим.