Сын артиста Василий Щербаков сообщил, что результаты неизвестны

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Народный артист РФ Борис Щербаков поступил в НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского с переломом шейки бедра. Утром артисту провели операцию, сообщил ТАСС его сын Василий Щербаков.

"Борис Васильевич находится в НИИ имени Склифосовского, у него перелом шейки бедра. Сегодня утром была сделана операция. Пока результаты неизвестны", - сказал он.

Щербаков - актер театра и кино, телеведущий. Снялся в фильмах "Шаг навстречу" (1975), "Долгие версты войны" (1975), "С любимыми не расставайтесь" (1979), "Битва за Москву" (1985), "Легенда № 17" (2013) и многих других картинах.