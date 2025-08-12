В Крыму операторы введут меры поддержки абонентов на фоне отключений интернета

"Волна" предоставит своим клиентам возможность бесплатной отправки СМС, а также пакеты дополнительных минут для звонков на номера республики, Севастополя и Краснодарского края

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 августа. /ТАСС/. Крымские мобильные операторы "Волна" и "Миранда" введут меры поддержки своих абонентов на фоне вынужденных веерных ограничений мобильного интернета в регионе, сообщили ТАСС в компаниях.

Ранее в правительстве Республики Крым сообщили, что веерные отключения мобильного интернета на несколько часов или дней будут применяться в регионе. Ограничения необходимы для исключения возможности атаки вражеских БПЛА. Такие меры коснулись не только Крыма, но и еще более 60 регионов страны.

"В ближайшее время на период ограничений "Волна" предоставит своим клиентам возможность бесплатной отправки СМС, а также пакеты дополнительных минут для звонков на номера Республики Крым, г. Севастополь и Краснодарского края", - сообщили в пресс-службе оператора, отметив, что домашний интернет будет работать в штатном режиме.

В компании "Миранда-медиа" ТАСС сообщили, что оператор также планирует ввести скидку на абонентскую плату и увеличение пакетов СМС в рамках уже действующих тарифных планов для абонентов Крыма и Севастополя.