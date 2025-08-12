ЛДПР также настаивает на переносе в регионы России офисов всех корпораций

КОСТРОМА, 12 августа. /ТАСС/. ЛДПР предлагает бесплатно предоставлять земельные участки в малых городах России под индивидуальное жилищное строительство дауншифтерам, семьям с детьми, а также ветеранам специальной военной операции (СВО) и их семьям. Об этом заявил ТАСС лидер партии Леонид Слуцкий по итогам встречи с губернатором Костромской области Сергеем Ситниковым.

"ЛДПР предлагает бесплатно выделять землю в малых городах под частное строительство семьям с детьми, молодым семьям, ветеранам СВО и их семьям, а также переезжающим из крупных городов. Это поможет и демографии, и развитию малых городов", - сказал парламентарий.

Кроме того, ЛДПР настаивает на переносе в регионы России офисов всех корпораций. "Будем отстаивать нашу инициативу о необходимость переноса офисов всех корпораций, не только государственных, из столиц в регионы. Нужно, чтобы крупный капитал вкладывался в инфраструктуру наших городов и сел", - отметил лидер ЛДПР.

Кроме того, ЛДПР предложила разработать единую федеральную программу поддержки малых городов и принять закон "О государственной поддержке малых городов России". "Он должен предусматривать налоговые льготы, особый охраняемый статус "малый город" с обязанностью государства поддерживать инфраструктуру и занятость", - подчеркнул Слуцкий.