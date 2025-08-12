В нем разместят игровые зоны, скульптуры, арт-объекты и интерактивные инсталляции по мотивам мультфильмов

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Киностудия "Союзмультфильм" и группа компаний "Расцветай" подписали соглашение о создании тематического центра развлечений в Янино-1, приуроченного к 90-летию студии. Об этом сообщили в пресс-службе "Союзмультфильма".

"Группа компаний "Расцветай" и "Союзмультфильм" подписали соглашение о создании первого тематического центра развлечений. Центр планируют открыть в 2026 году на территории семейного квартала "Расцветай в Янино" на северо-западе Санкт-Петербурга", - отметили в пресс-службе.

Как сообщили ТАСС, здесь разместят тематические игровые зоны, скульптуры, арт-объекты и интерактивные инсталляции по мотивам известных мультфильмов - от "Простоквашино" до "Чебурашки". Также предусмотрены кафе с детской зоной и сувенирная лавка с авторскими товарами.

По словам представителей ГК "Расцветай", проект не только украсит район, но и создаст комфортную среду для семей с детьми. Партнеры планируют расширить сотрудничество, включая интеграцию анимационных образов в другие жилые комплексы компании.