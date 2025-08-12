Главный тренер сборной РФ: политика осталась за пределами Олимпиады по ИИ в КНР

Подготовка сборной России заняла семь месяцев, отметил Александр Гущин

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Победители международной олимпиады школьников по искусственному интеллекту (IOAI) из России с легкостью нашли общий язык с участниками из других стран. Геополитические вопросы остались за пределами интеллектуального соревнования, сообщил главный тренер сборной России Александр Гущин.

"Общались со сборными других стран. Даже до часа ночи мы сидели с румынами. Мы познакомились со сборной поляков, Франции, Киргизии, Казахстана, Монголии и Сингапура. Отношения были отличные. Политика остается за пределами этой олимпиады, к счастью для всех участников. Мы действительно очень хорошо пообщались, без каких-то проблем", - сказал он на пресс-конференции в ТАСС, посвященной подведению итогов выступления сборной России на II международной олимпиаде по ИИ, которая проходила со 2 по 8 августа в Китае.

Гущин также сообщил ТАСС, что подготовка сборной России заняла семь месяцев. Первый подготовительный курс проходили более 150 человек онлайн с января по апрель. "В течение 15 недель ребята слушали лекции, выполняли домашние задания и готовились к финальному отбору, который прошел в мае. В мае мы провели отбор в сборную по формату международной олимпиады и сделали ее международной - Northern Eurasia Olympiad in AI: в течение трех дней ребята решали задачи, которые мы создали, ориентируясь на силлабус олимпиады этого года и задачи олимпиады прошлого года. После того, как ребята сдали ЕГЭ, мы приступили к интенсивной подготовке команды: три недели готовили ребят онлайн (лекции, домашние задания), затем на три с половиной недели привезли в Центральный университет", - отметил он.

По словам Гущина, ИИ сейчас очень развивается во всех странах. Россия активно участвует в этом процессе и находится в ряду с мировыми лидерами. Основные драйверы этого развития - это специалисты и технологии. По его мнению, если сосредоточиться на создании условий для специалистов и инвестировать в более интенсивное развитие отрасли, можно ускорить этот процесс. "В плане образования в сфере ИИ наша страна также занимает высокое место благодаря сильной математической и программистской школе", - подытожил он.