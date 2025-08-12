Траурные мероприятия состоялись в Николо-Богоявленском морском соборе и на Серафимовском кладбище

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 августа. /ТАСС/. Память 118 моряков-подводников, погибших в результате крушения 12 августа 2000 года атомного подводного ракетного крейсера (АПРК) К-141 "Курск", почтили в Санкт-Петербурге. Траурные мероприятия состоялись в Николо-Богоявленском морском соборе и на Серафимовском кладбище, передает корреспондент ТАСС.

"Ежегодно 12 августа, в день гибели "Курска", памятные мероприятия проходят и в Курске, и в Севастополе, и в Москве, и в Петербурге. <…> В Петербурге традиционно в 12:00 в Николо-Богоявленском морском соборе проходит панихида по погибшим воинам моря, потому что там установлена мемориальная доска с именами всех погибших на "Курске". <…> После этого, в 14 часов, это тоже уже традиция, на Серафимовском кладбище, у мемориала, где похоронены 32 подводника "Курска", проходит воинский ритуал, отдание воинских почестей. Это и траурный митинг, и минута памяти, и гимн России, и возложение венков и цветов к мемориалу, и прохождение роты почетного караула", - сказал в беседе с ТАСС капитан 1-го ранга запаса, председатель совета Санкт-Петербургского клуба моряков-подводников и ветеранов ВМФ Игорь Курдин

В Николо-Богоявленском морском соборе прошла панихида по погибшим морякам. Настоятель собора протоиерей Алексий Скляров совершил заупокойную литию у входа в часовню в нижнем ярусе соборной колокольни, где находится памятная доска с именами погибших членов экипажа. "Каждый год мы здесь собираемся, что свидетельствует о том, что память наша жива. Память наша об этих моряках есть и обязательно будет", - отметил Скляров.

На Серафимовском кладбище родственники членов экипажа "Курска", губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, заместитель главнокомандующего ВМФ Владимир Воробьев, моряки-ветераны, учащиеся высших военно-морских учебных заведений, петербуржцы возложили венки и цветы к мемориалу "Курска". Почетный караул отдал воинские почести погибшим морякам. "[В день трагедии] на всех кораблях, не только Северного флота, но и на кораблях других флотов, объявляется минута молчания, приспускаются военно-морские флаги и дается три протяжных гудка", - добавил в беседе с ТАСС Курдин.

"Прошло 25 лет, но трагедия "Курска" не забыта. Она не только в памяти народа. Главное, что действующие военные моряки, подводники особенно, сделали из этой катастрофы правильные выводы, суть которых - не допустить повторение подобного в будущем", - подчеркнул в беседе с ТАСС Курдин.

Трагедия АПРК "Курск"

12 августа 2000 года атомный подводный ракетный крейсер К-141 "Курск" Северного флота участвовал в военно-морских учениях в Баренцевом море, и около 11:00 в районе его маневров зафиксировали два подводных взрыва. В ходе спасательной операции было установлено, что все члены экипажа погибли. По данным следствия, причиной трагедии стал взрыв, произошедший на "Курске" в результате утечки перекиси водорода из-за микротрещины в торпеде. Командиру "Курска", капитану 1-го ранга Геннадию Лячину посмертно присвоено звание Героя России, 117 членов экипажа и находившиеся на АПРК специалисты награждены орденами Мужества. На петербургском Серафимовском кладбище находится самое большое в России захоронение членов экипажа - 32 подводников с "Курска", в том числе командира Геннадия Лячина.