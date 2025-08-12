Студенты вузов и колледжей получат рассылку с приглашением построить карьеру и начать формировать портфолио на портале "Работа России", где будет 15 сервисов по профориентации, для трудоустройства и профессионального развития

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Минтруд России подготовил порядок взаимодействия служб занятости и образовательных организаций в рамках проекта по профориентации и маршрутизации молодежи. С нового учебного года он будет масштабирован на всю страну, сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

"Чем раньше молодой человек будет вовлечен в профессиональную деятельность по получаемой специальности, тем лучше будет его карьерный старт при выходе на рынок труда. Именно поэтому вместе с регионами и работодателями мы запустили пилотный проект по маршрутизации, который дает возможность не просто обучить кадры с учетом потребностей экономики, а дать при этом ребятам возможность найти реальное применение своим талантам и знаниям, получить дополнительные профессиональные ориентиры. И уже с нового учебного года проект будет масштабирован на всю страну", - привели слова Котякова в пресс-службе Минтруда.

Министр уточнил, что студенты вузов и колледжей получат рассылку с приглашением построить карьеру и начать формировать портфолио на портале "Работа России", там будет доступно 15 сервисов по профориентации, для трудоустройства и профессионального развития. Далее карьерные консультанты будут работать с каждым студентом индивидуально. Они будут в том числе учитывать оценку рисков нетрудоустройства и рекомендовать включить в план те или иные сервисы, которые помогут их снизить.

Отмечается, что сначала консультанты подберут варианты производственной или преддипломной практики, а на выпускных курсах - помогут найти студенту оплачиваемую стажировку и объяснят, как оформить необходимые документы на платформе "Работа России".

Консультанты могут подобрать варианты временной занятости на период каникул, сориентируют как попасть на экскурсии на предприятия и поучаствовать в ярмарках вакансий, помогут составить и разместить резюме на портале "Работа России", а также подберут подходящие вакансии и подготовят к собеседованию. Кроме того, научат самопрезентации и расскажут, как быстро адаптироваться в новом коллективе.

Предполагается также, что в каждом регионе с привлечением местных работодателей будут созданы единые планы профориентации школьников, которые будут содержать экскурсии на предприятия, тестирования, профессиональные пробы и другие мероприятия по практическому ознакомлению с востребованными в будущем профессиями. Такие планы будут формироваться ежегодно до начала учебного года.

Пилотный проект по профориентации и маршрутизации молодежи разработан при участии Минтруда России, Минпросвещения России, Минобрнауки России, Минпромторга России, а также с учетом предложений Агентства стратегических инициатив. В апробации участвовали 11 регионов страны - Владимирская, Калужская, Липецкая, Омская, Самарская, Тульская и Ярославская области, а также Камчатский, Красноярский, Хабаровский края и Ямало-Ненецкий автономный округ.