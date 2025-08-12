Львова-Белова помогла девочке с Украины воссоединиться с матерью в России

Омбудсмен уточнила, что вернуться в РФ к матери ребенок не мог из-за трудностей, связанных с оформлением документов

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Одиннадцатилетняя девочка, временно проживавшая на Украине, смогла вернуться к матери в Россию при содействии уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой и посредничестве Катара, передает корреспондент ТАСС.

"По поручению президента России Владимира Путина продолжаем нашу работу по воссоединению детей с близкими в России, на Украине и в других странах. В этот раз помогли в воссоединении мамы с дочкой", - рассказала Мария Львова-Белова на встрече семьи.

Она уточнила, что девочка проживала с матерью на территории ДНР, в 2022 году ребенка отвезли на Украину к родственникам. Вернуться в Россию к родителю она не смогла из-за трудностей, связанных с оформлением документов.

По словам детского омбудсмена, она взяла ситуацию в работу после обращения к ней семьи. "Спасибо за помощь государству Катар, Международному Комитету Красного Креста, представителям профильных ведомств. Мы действуем исключительно в гуманитарном поле и исходим из наилучших интересов ребенка, традиционно придерживаемся принципов открытости и прозрачности в своей работе по защите семьи и детства", - сказала Львова-Белова.

По данным пресс-службы детского омбудсмена, при участии института уполномоченных по правам ребенка с родственниками в России воссоединились 26 детей из 18 семей, с родственниками на Украине и в третьих странах - 112 детей из 88 семей.