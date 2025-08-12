В 2024 году в рамках АИП в Тверской области было введено в эксплуатацию 30 объектов

ТВЕРЬ, 12 августа. /ТАСС/. Рекордное количество объектов, свыше 130, включено в адресную инвестиционную программу (АИП) Тверской области на 2025 год. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Во вторник прошло заседание правительства Тверской области под руководством губернатора Игоря Рудени, на котором были внесены изменения в программу.

"В этом году в АИП вошло рекордное количество позиций - 132. На заседании принято решение о расширении программы. В нее включено обустройство нового спортивного зала в Луковниковской школе имени вице-адмирала В. А. Корнилова в Старицком округе", - говорится в сообщении.

В 2024 году в рамках АИП в Тверской области было введено в эксплуатацию 30 объектов. "Вносим необходимые изменения в адресную инвестиционную программу Тверской области. Это очень важно, потому что в данную программу входят ключевые объекты и направления развития нашей инфраструктуры", - подчеркнул Руденя.

Отдельно была рассмотрена реализация двух объектов программы: реконструкции дороги от промзоны "Боровлево-2" до "ПК Аквариус" под Тверью, а также межмуниципальной трассы Большое Эскино - Трестино - Жданово в Осташковском и Фировском округах - части транспортной хорды, которая формируется по инициативе губернатора на западе региона. "Транспортная хорда соединит между собой три федеральные трассы М-9, М-10 и М-11, повысит транспортную доступность истока реки Волги и озера Селигер. Это один из ключевых проектов региона в дорожной сфере. В общей сложности поэтапно реконструируется 38 км дороги", - пояснили в пресс-службе.

Работы по реконструкции дороги начались в 2023 году, на данный момент в нормативное состояние приведено 24,3 км. В текущем году работы ведутся на последнем участке в Осташковском округе протяженностью 13,7 км.