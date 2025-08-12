Водителей призвали снижать скорость при недостаточной видимости

СТАВРОПОЛЬ, 12 августа. /ТАСС/. Пыльная буря накрыла часть территории Ставрополья. Водителей призвали снижать скорость при недостаточной видимости, сообщается в Telegram-канале краевой Госавтоинспекции.

"Пыльная буря отмечается в Арзгирском округе - 51-й км автодороги Буденновск - Арзгир вблизи села Арзгир. Обязательно снижайте скорость, если видимость недостаточна, закрывайте плотно окна в автомобиле, держите дистанцию", - прокомментировали в ГАИ региона.

По данным Ставропольского центра по гидрометеорологии, в регионе до конца суток 13 августа действует штормовое предупреждение. В восточной части и юго-западных округах края местами ожидается чрезвычайная пожароопасность, местами в западной части и центральных округах - высокая пожароопасность. Во вторник на Ставрополье также отмечается усиление ветра, местами порывы достигают 18 м/с.