Ежегодно с 14 по 27 августа в честь праздника Успения Пресвятой Богородицы проходит Успенский пост, в первый день которого в храмах освящают мед. В честь этого его называют Медовым Спасом. Также на время поста приходятся Яблочный и Ореховый Спасы (19 и 29 августа соответственно). Об особенностях каждого праздника читайте в материале ТАСС

Медовый Спас

Ежегодно Медовый Спас отмечают 14 августа, в день начала Успенского поста. Свое имя Первый Спас получил потому, что с него традиционно начинался последний сбор меда. Автор книг о фольклоре Аполлон Коринфский в "Народной Руси" (1901) пишет, что утро Первого Спаса у пчеловодов проходило на пасеке. Тогда же священник благословляет пчел — "Божьих работниц".

Что значит слово "Спас"? ​Возможно, слово "Спас" произошло от "запасаться" — ведь люди действительно во время Медового, Яблочного и Орехового Спасов запасались на зиму продуктами. Другая версия — слово "Спас" происходит от имени Иисуса Христа Спасителя. Показать ещё

Другое его название — Маковей. Дело в том, что помимо меда в Первый Спас также собирали мак, о чем пишет Аполлон Коринфский. Еще одна версия этого названия связана с днем памяти мучеников Маккавеев, которых казнил сирийский царь Антиох Эпифан за то, что те не предали свою веру и отказались поклоняться языческим богам. Их мученичество описано в Ветхом Завете.

Кроме того, Первый Спас носит названия "Мокрый" и "Спас на воде". Раньше в этот день из Константинопольского дворца выносили остатки креста, на котором якобы был распят Иисус Христос, и освящали воду в реках, прудах и озерах.

Традиции Первого Спаса

В этот день необходимо соблюдать ряд правил по питанию в связи с тем, что Медовый Спас совпадает с началом Успенского поста. В понедельник церковь предписывает соблюдать самый строгий пост — сухоядение, которое подразумевает употребление только растительной пищи без масла и термической обработки.

Несмотря на то что в церковные праздники принято отдыхать, в случае с Медовым Спасом работу никто не отменял. В этот день традиционно занимались сбором меда и мака. А еще, как пишет Аполлон Коринфский, устраивались "сиротские и вдовьи помочи", когда нуждающиеся выполняли работу за угощение.

Другая традиция наших предков — успеть искупать лошадь в период от Ильина дня, который выпадает на 2 августа, до Первого Спаса, иначе она якобы не переживет зиму.

Яблочный Спас

Яблочный Спас отмечают 19 августа. В этот день принято освящать плоды нового урожая — яблоки. Они спеют как раз к середине августа.

Яблочный Спас — народное название этого церковного праздника. Официальное — Преображение Господне. В Евангелии сказано, что в этот день Господь сначала явился трем своим ученикам Петру, Иакову и Иоанну на горе Фавор в человеческом облике, а потом предстал перед ними в своем божественном естестве, чтобы те не потеряли веру в него.

Традиции Второго Спаса

Согласно церковному уставу, в этот день пост намного мягче, чем во время Первого Спаса. 19 августа разрешено есть рыбу.

В "Народной Руси" сказано, что раньше садоводы приносили в храм яблоки для освящения, а потом они раздавались всем прихожанам. Тот же, кто имел возможность угостить нуждающегося, но отказывал, считался недостойным общения.

Яблочный Спас, как и Медовый, крестьяне проводили за работой, собирая урожай. А еще приветствовалось приглашать к себе в сад церковнослужителей, чтобы те освятили плоды.

Ореховый Спас

Ореховый Спас ежегодно отмечается 29 августа. Считалось, что орехи поспевают не раньше чем к концу августа. Поэтому с древних времен их начинали собирать с началом Третьего Спаса.

Третий Спас также называют "Хлебным" и "Спожниками". Спожничать означало дожать хлеб, объясняет Аполлон Коринфский. К Третьему Спасу Успенский пост подходил к концу, а до осени оставалось буквально несколько дней: нужно было собрать остатки урожая.

Еще одно название Орехового Спаса — Спас Нерукотворный. В Четьих минеях рассказывается история царя города Эдесса Авгаря, который заболел проказой и обратился за помощью к Иисусу. Иисус Христос умылся и вытер лицо убрусом (полотенцем). На нем отпечатался его лик, после чего Авгарь приложил его к себе и излечился. 29 августа 944 года убрус перенесли в Константинополь, в честь чего установили праздник.

Традиции Третьего Спаса

Двухнедельный пост позади, а это значит, что теперь можно есть мясо и молочные продукты.

В книге "Народная Русь" описано, как в день Орехового Спаса в деревнях пекли пироги из новой муки, а жнецы собирали с полей последние колосья и сплетали из них венки. В некоторых деревнях было принято обвязывать последними колосьями серпы и класть их под икону.

Кроме того, в этот день проводился крестный ход, во время которого читался молебен Божией Матери. Крестьяне верили, что, если во время прочтения молебна не поднимется ветер и не начнется дождь, вся осень будет благоприятной.