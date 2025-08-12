При нем город вошел в состав Российского государства

АСТРАХАНЬ, 12 августа. /ТАСС/. Региональное отделение Российского военно-исторического общества (РВИО) в Астраханской области выдвинуло инициативу по установке памятника Ивану Грозному, сообщает пресс-служба администрации губернатора во вторник. Именно при нем город вошел в состав Российского государства.

"Инициативу на заседании совета выдвинуло Региональное отделение Российского военно-исторического общества (РВИО) в Астраханской области. <…> Проект приурочен к знаменательной дате 2026 года - 470-летию вхождения Астраханского края в состав Российского государства", - говорится в сообщении.

Отмечается, что эпоха правления Грозного коренным образом повлияла на укрепление страны, заложила основы российской государственности.

"В его деятельности было много позитивного: это административные, экономические, военные реформы. Именно Ивану Грозному принадлежали инициативы походов на Казань и Астрахань. В связи с этим для Астрахани, которая стала частью государства именно при этом царе, важно отразить его историческую роль", - отметил заместитель директора по науке и экспозициям музея-заповедника Андрей Курапов.

Кроме того, по его словам, присоединение Астрахани обеспечило России выход к Каспийскому морю, открыло новые возможности для торговли со странами Востока, позволило использовать ресурсы края и определило его судьбу в составе Российского государства.

В Астраханском музее-заповеднике обратили внимание на концепцию памятника: он должен отражать не только роль самого царя, но и подвиг тех, кто участвовал в военных походах и освоении Астраханского края: казаков, стрельцов, дворян, священнослужителей. Предлагается создать масштабную скульптурную композицию в виде фигуры Ивана Грозного в окружении образов представителей сословий.