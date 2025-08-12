В республике доля жителей, имеющих доступ к сети интернет, составляет 94%

ПЯТИГОРСК, 12 августа. /ТАСС/. Северная Осетия опережает темпы по обеспечению широкополосного интернета, сейчас в республике доля жителей, имеющих доступ к сети интернет, составляет 94%. Об этом на пресс-конференции в региональном информационном центре "ТАСС Кавказ" сообщил председатель комитета цифрового развития Республики Северная Осетия - Алания Даниил Гахов.

"Наш регион традиционно был в числе лидеров по уровню телефонизации, потом уже развивалась инфраструктура для доступа к сети интернет. Согласно рейтингу Минцифры и Агентства стратегических инициатив, мы находимся в двадцатке лидеров. То есть в рамках указа президента "О национальных целях развития Российской Федерации" до 2030 года показатель доли жителей, имеющих доступ к широкополосной сети интернет, должен быть обеспечен на уровне 97%, у нас он идет опережающими темпами - уже более 94%", - сообщил Гахов.

Он также отметил, что к концу года в еще двух селах республики появятся базовые станции для мобильной связи последнего поколения и высокоскоростного интернета в рамках национального проекта "Экономика данных".

Кроме того, по словам Гахова, семь участков федеральных трасс Республики Северная Осетия - Алания обеспечат доступом в интернет к 2027 году. "У нас остались семь небольших участков. <…> Мы должны завершить их обследование до конца августа, акты обследования направим в Минцифры, дальнейшую дорожную карту они определяют с оператором связи. Я думаю, до конца следующего года эта работа должна быть проведена", - сообщил он.