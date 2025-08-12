В Тюменской области обнаружили возможное место захоронения Ермака

Место планируется изучить со специальной аппаратурой в сентябре

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Казаки обнаружили предполагаемое место захоронения покорителя Сибири атамана Ермака во время экспедиции в Тюменской области, сообщил ТАСС атаман Курганского казачьего землячества Сергей Попов. Место планируется изучить со специальной аппаратурой в сентябре.

"Это первая обширная научно-исследовательская экспедиция, которая обследовала места пребывания Ермака, его битв, искала могилу - мы обследовали места по летописи [Семена] Ремезова (русского картографа XVII века, создавшего первый географический атлас Сибири - прим. ТАСС). Есть материалы старинные, которые татарский хан передал Ремезову, где он отмечал, куда его возили на могилу к Ермаку. Мы нашли три места рядом друг с другом, которые полностью соответствуют описанию хана, при этом данные подтверждаются и словами местных жителей <...>. Сейчас эти места требуют подробнейшего изучения археологами, мы в сентябре собираемся с георадаром отправиться смотреть эту территорию", - сказал собеседник агентства.

Попов отметил, что несмотря на то, что описываемая в материалах река давно высохла, ее пойма еще остается узнаваемой.

Находки экспедиции

В числе исследованных исторических мест также место гибели Ермака. "Тюменские исследователи указывали одно место, Ремезов указывал другое, и мы исследовали оба. В результате тюменскую версию мы полностью опровергаем, там вообще ничего нет, оно не подходит по многим параметрам. А вот именно описание Ремезова полностью совпадает, такое место существует, мы там нашли артефакты, что-то вроде наконечников боевых топоров, будем археологам показывать - это так называемая Ермакова перекопь", - отметил Попов.

Команда исследователей также заявила, что обнаружила место расположения города одного из соратников хана Кучума, который убил казачьего атамана Ивана Кольцо. В 1581 году казаки начали штурм и взяли этот населенный пункт. "Мы нашли там пули времен Ермака, наконечники стрел - все говорит о том, что там был бой именно тех времен", - сказал Попов. Он добавил, что казаки определили и мыс, где должно находиться кладбище с могилами почетных татарских князей, и братская могила казаков Ермака. По его данным, это место также требует дальнейших исследований.

В экспедиции, прошедшей с 5 по 11 августа, помимо курганских казаков, приняли участие казачий сотник из казахстанского Петропавловска Владислав Ржавцев, а также историк, писатель, исследователь Олег Винокуров. Команда планирует передать данные для дальнейшего исследования Русскому географическому обществу и властям Тюменской области.

Ермак Тимофеевич - русский военачальник, казачий атаман, в 1581 году возглавил военный поход на сибирского хана Кучума, с которого началось освоение Сибири. Одна из главных версий смерти Ермака основана на сибирско-татарских сказаниях - согласно им, атаман утонул. Существует несколько легенд о захоронении Ермака, одна из них говорит о том, что тело Ермака выловил из Иртыша рыбак, и татары захоронили его в районе деревни Бегишевское. По еще одной версии, могилой Ермака могло быть захоронение, найденное на окраине населенного пункта Киргиз-Мияки в Башкирии, а по другой легенде, могила Ермака может находиться в Знаменском районе Омской области.