Заведующая отделением детской ортопедической реабилитации Московской областной детской травматолого-ортопедической больницы отметила, что общий вес ранца и его содержимого не должен превышать 1,5 кг

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Спинка рюкзака для первоклассника должна быть ортопедической, так как у ребенка не сформирован мышечный корсет, а общий вес ранца с его содержимым не должен превышать 1,5 кг. Об этом рассказала заведующая отделением детской ортопедической реабилитации Московской областной детской травматолого-ортопедической больницы Наталья Григорьева.

"Важно, чтобы общий вес ранца и его содержимого не превышал 1,5 кг. Спинка портфеля должна быть ортопедической, поскольку у первоклассников еще не сформирован мышечный корсет. Стоит выбирать модель с широкими, мягкими, регулируемыми лямками, которые не будут сваливаться и натирать. Кроме того, обязательно должна быть застежка-перетяжка на груди, она поможет перераспределить нагрузку", - привели слова Григорьевой в пресс-службе областного Минздрава.

Она добавила. что также стоит обратить внимание, чтобы между спинкой рюкзака и спиной школьника было небольшое пространство для циркуляции воздуха. Это позволит ребенку не потеть.

Врач рекомендует примерить рюкзак перед покупкой с чем-то тяжелым внутри. Кроме того, при выборе следует обратить внимание на соотношение комплекции ребенка и размера ранца: рюкзак не должен располагаться выше плеч и висеть до ягодиц.

Помимо этого, Григорьева рекомендует в целях безопасности передвижения ребенка приобретать рюкзаки со светоотражающими элементами. В случае, если они не предусмотрены на изделии, то следует их приобрести и прикрепить самостоятельно.