Ситуация находится под контролем

СЫКТЫВКАР, 12 августа. /ТАСС/. Власти Республики Коми исключили перебои с поставками топлива после атаки БПЛА в воскресенье в Ухтинском районе. Об этом сообщил врио главы региона Ростислав Гольдштейн в своем Telegram-канале.

"В связи с инцидентом, случившимся в воскресенье с полетом БПЛА в Ухтинском районе, сообщаю. На территории производственного предприятия в Ухте, где произошел инцидент, ликвидируются его последствия. Перебоев с поставкой топлива на территории Республики Коми нет и не прогнозируется", - написал Гольдштейн.

Он добавил, что ситуация находится под контролем. Во вторник, 12 августа, в Ухте вновь была объявлена опасность, активирована система оповещения. В настоящий момент режим беспилотной опасности снят.

"Все необходимые службы работают в усиленном режиме. Мониторим ситуацию постоянно. Прошу жителей следовать указаниям экстренных служб и доверять только официальной информации", - подчеркнул Гольдштейн.

10 августа в Ухтинском районе Республики Коми были введены процедуры обеспечения безопасности в связи с полетами беспилотных летательных средств. В аэропорту Ухты ограничивали прием и выпуск воздушных судов, работники предприятий в зоне полета БПЛА были эвакуированы. Никто не пострадал.