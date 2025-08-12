Вице-премьер РФ добавил, что госкомпания "Автодор" запланировала нанести такую же разметку на 259-м км во Владимирской области по направлению в Москву и на 412-м км в Нижегородской области в сторону Казани

МОСКВА, 12 августа./ТАСС/. Музыкальная разметка появилась на скоростной трассе М-12 "Восток". Теперь те, кто направляется из Москвы в Казань, могут проехать под "Калинку-Малинку" на 144-м км трассы М-12 во Владимирской области, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в своем Telegram-канале.

Первую музыкальную разметку в России нанесли в 2024 году на трассе М-11 "Нева".

"Музыкальная разметка появилась теперь и на скоростной трассе М-12 "Восток" <…> Теперь проехать под "Калинку-Малинку" можно и на 144 км трассы М-12 во Владимирской области - тем, кто едет из Москвы в Казань", - написал он.

Вице-премьер добавил, что госкомпания "Автодор" запланировала нанести такую же разметку на 259-м км во Владимирской области по направлению в Москву и на 412-м км в Нижегородской области в сторону Казани.

"Тут хочу отметить, что главная цель такого музыкального участка - совсем не развлечение. Разметка помогает водителям не заснуть за рулем, повышает их внимание и будет способствовать основной задаче - снижению числа ДТП", - подытожил Хуснуллин.