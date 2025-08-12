В Запорожской области создали научно-образовательный кластер в АПК

Его работа будет обеспечена при участии Всероссийского научно-исследовательского института масличных культур имени В. С. Пустовойта

МЕЛИТОПОЛЬ, 12 августа. /ТАСС/. Научно-образовательный кластер в агропромышленном комплексе создали в Бердянском муниципальном округе Запорожской области. Его работа будет обеспечена при участии Всероссийского научно-исследовательского института масличных культур имени В. С. Пустовойта (ВНИИМК), сообщили в МинАПК Запорожской области.

"Глава Бердянского муниципального округа Алексей Кичигин и врио директора ВНИИМК Константин Баблоев подписали соглашение о совместной деятельности по созданию и обеспечению работы научно-образовательного кластера АПК в нашем регионе", - говорится в телеграм-канале ведомства.

Основными целями кластера является создание современной инновационной инфраструктуры в АПК, обеспечение эффективного обмена знаниями и технологиями, поддержка стартапов и инновационных проектов, реализация инвестиционных инициатив, а также развитие кадрового потенциала через образовательные программы, переподготовку и повышение квалификации, отмечается в сообщении.

В МинАПК добавили, что работа кластера направлена на выполнение задач федерального проекта "Аграрная наука - шаг в будущее" и государственной программы "Научно-технологическое развитие РФ".

Всероссийский научно-исследовательский институт масличных культур имени В. С. Пустовойта - ведущий федеральный научный центр России в области селекции и семеноводства масличных и эфиромасличных культур.