ТВЕРЬ, 12 августа. /ТАСС/. Субсидии из регионального бюджета на улучшение жилищных условий будут предоставлять в Тверской области многодетным матерям, удостоенным звания "Мать-героиня". Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

На заседании правительства Тверской области 12 августа под руководством губернатора Игоря Рудени был утвержден порядок предоставления субсидии.

"Региональная поддержка будет предоставляться на приобретение жилых помещений на территории Тверской области, в том числе допускается возможность покупки на вторичном рынке. Это может быть квартира, индивидуальный жилой дом или дом блокированной застройки" - пояснили в пресс-службе.

Отмечается, что жилье обязательно оформляется в совместную собственность супругов. При этом предусматривается заключение предварительного договора купли-продажи.

Губернатор подчеркнул: важно, чтобы жилье состояло на кадастровом учете, а его пригодность для проживания оценивалась профильной комиссией. Подавать документы для получения меры поддержки необходимо в Министерство семейной и демографической политики Тверской области.