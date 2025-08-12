Telegram заблокировал причастный к продаже личных данных канал BlackMirror

Согласно сообщениям СМИ, продавались личные архивы российских чиновников и бизнесменов

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Telegram заблокировал канал BlackMirror за доксинг (публикация персональных данных без согласия человека) и вымогательство. Согласно сообщениям СМИ, он был причастен к продаже личных архивов российских чиновников и бизнесменов, а также к публикации персональных данных.

"Этот канал заблокирован за доксинг и вымогательство", - говорится в уведомлении при попытке перехода на канал.

Сооснователь Telegram Павел Дуров ранее предупредил пользователей мессенджера о том, что на этой неделе администрация заблокирует каналы, которые причастны к доксингу и вымогательству.