Губернатор Севастополя предупредил о возможных длительных отключениях связи

Голосовая связь и СМС продолжат работать в полном объеме, сообщил Михаил Развожаев

СЕВАСТОПОЛЬ, 12 августа. /ТАСС/. Периодические длительные отключения мобильного интернета могут ввести в Севастополе для дополнительного обеспечения безопасности в условиях повторяющихся атак Украины с применением беспилотников, сообщил губернатор Михаил Развожаев.

Ранее во время воздушных тревог и угроз атак ВСУ из соображений безопасности в городе вводились ограничения на работу мобильного интернета и других видов связи.

"Сейчас в Севастополе, как и на всем Крымском полуострове, временные отрезки ограничения мобильного интернета могут возрастать. Есть вероятность, что из-за дополнительных требований по обеспечению безопасности людей в условиях повторяющихся террористических атак со стороны Украины на регионы юга России услуги мобильного интернета будут недоступны на неопределенный период времени", - говорится в сообщении Развожаева в Telegram-канале.

Для минимизации неудобств он рекомендовал учесть, что голосовая связь и СМС продолжат работать в полном объеме. Для вызова такси в таком случае необходимо иметь номера служб такси, водители могут звонить и уточнять местоположение, так как навигаторы тоже не будут работать.