Владимир Капитонов видел в мае 1945-го Знамя Победы над Рейхстагом

МЕЛИТОПОЛЬ, 12 августа. /ТАСС/. Ветеран Великой Отечественной войны, летчик Владимир Капитонов, который в 2024 году отметил свое 100-летие, получил поздравления от властей Мелитополя в День Военно-воздушных сил, сообщил мэр города Сергей Золотарев.

"Сегодня навестил нашего почетного жителя городского округа Мелитополь, легендарного летчика, ветерана Великой Отечественной войны Владимира Николаевича Капитонова. Этот удивительный человек в прошлом году отметил свое 100-летие. Он своими глазами видел в мае 1945-го Знамя Победы над Рейхстагом и оставил на его крыше свою роспись", - написал Золотарев в своем Telegram-канале.

Он добавил, что, несмотря на солидный возраст, "Владимир Николаевич сохраняет удивительную энергию и оптимизм". "Такие люди - наша живая история, и мы гордимся, что в нашем округе живет настоящий герой! Спасибо Владимиру Ивановичу за подвиг, за стойкость и за то, что делится с нами памятью о тех героических годах", - поблагодарил ветерана Золотарев.

Ежегодно 12 августа в РФ отмечается День Военно-воздушных сил, с 2015 год - род сил в составе Воздушно-космических сил РФ.