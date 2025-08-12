К работам по расчистке завалов привлечены как представители городских дорожно-коммунальных структур, так и региональных

НАЛЬЧИК, 12 августа. /ТАСС/. Больше 20 тыс. тонн грязевых наносов, заполнивших центральные улицы высокогорного города Тырныауза (Кабардино-Балкария) после схода селя, расчистили дорожники. Об этом ТАСС рассказал глава администрации города Азамат Афашоков.

"Более половины селевых наносов, а это свыше 20 тыс. тонн, уже расчистили. Речь идет о центральных улицах города, где расположены социально значимые объекты: площади, дороги, тротуары, администрация муниципалитета. Если погода позволит, в течение ближайших нескольких дней планируем эту работу полностью завершить", - сообщил Афашоков.

К работам по расчистке завалов привлечены как представители городских дорожно-коммунальных структур, так и региональных. Кроме того, помощь оказывают представители подрядной организации, которая обслуживает федеральную трассу "Прохладный - Баксан - Эльбрус". Линии коммуникаций - свет, воду, газ и связь - полностью восстановили ранее.

Работы на самом селепропускном лотке реки Герхожан-Суу, который был разрушен, начнутся в конце августа, пояснили в администрации Тырныауза.

В июле в райцентре Эльбрусского района Кабардино-Балкарии - городе Тырныаузе - сошли сразу два крупных селевых потока. Стихия нарушила функционирование систем газо-, водо- и энергообеспечения, автомобильного движения. Были разрушены дороги, мосты, значительно пострадала коммунальная сфера. С 21 июля в муниципалитете действует режим ЧС.