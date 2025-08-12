Также в регионе ведется активная работа по популяризации темы экологии среди детей

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Министерства Московской области и Фонд рационального природопользования (ЭКО-ФОНД) подписали соглашение о совместной реализации экологической просветительской программы "Школа утилизации: электроника" в регионе, передает корреспондент ТАСС. Проект направлен на формирование культуры правильной утилизации электронных приборов.

Подписание соглашения состоялось в рамках пресс-конференции в ТАСС. Свои подписи под документом поставили министр экологии и природопользования Московской области Виталий Мосин, министр образования Московской области Ингрид Пильдес, министр имущественных отношений Московской области Тихон Фирсов и исполнительный директор Фонда рационального природопользования Александра Кудзагова.

"Мы в Московской области буквально 10 лет назад столкнулись с проблемой утилизации электронного лома. <...> Спасибо, что девять лет назад фонд пришел к нам с предложением о начале централизованного сбора электронного лома на территории Московской области. За это время мы достигли серьезных показателей и, более того, стали регионом примером, который позволил другим субъектам Российской Федерации активно вклиниться и подключиться к этой программе и наращивать уже повсеместно российский опыт по сбору и утилизации электронного лома", - рассказал в ходе пресс-конференции Мосин.

Как, в свою очередь, добавила Пильдес, в регионе ведется активная работа по популяризации темы экологии среди детей. Так, в Подмосковье насчитывается 166 школьных лесничеств и 57 ботанических садов. "То есть это те самые центры экологического просвещения, в которых занимаются, проходят на постоянной основе. Это порядка 3 тыс. школьников. И как раз именно здесь, в этих ботанических садах, школьных лесничеств, они получают первые уроки того самого экологического образования", - рассказала министр, добавив, что дети разных возрастов активно принимают участие в различных экологических акциях, проводимых на территории региона.

Она подчеркнула, что реализуемый в Подмосковье проект "Школа утилизации: электроника" демонстрирует хорошие результаты среди подрастающего поколения. По ее словам, за время реализации программы 436 образовательных учреждений приняли участие в сборе и переработке более 250 т электронного оборудования.

Также Фирсов добавил, что география программы охватывает абсолютно все округа Подмосковья. Ежегодно удается собирать не менее 400 т электронного лома. "Государственные учреждения и органы власти не просто избавляются от "электронного мусора", а экологично его утилизируют", - рассказал министр.

О программе "Школа утилизации: электроника"

Как рассказала Кудзагова, "Школа утилизации: электроника" - это первая программа, которая не только позволила безвозмездно собирать и перерабатывать электронные отходы, но и развивать экологическое просвещение. "Нужно закреплять и навык, и одновременно показывать зачем это делать, почему это нужно делать", - подчеркнула она.

По ее словам, в настоящее время программа охватывает 17 регионов РФ, в них проживает 34% населения страны.

"Старт [программы] был в Московской области. И на сегодняшний день и по объему, и по количеству организаций <...> безусловный лидер - Московская область", - добавила Кудзагова.