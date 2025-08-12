В частности, около 30 точек появилось в общественных местах и на остановках Дзержинска

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 августа. /ТАСС/. Более 300 новых точек появилось на карте доступа к общественному Wi-Fi в Нижегородской области, сообщил в Telegram-канале губернатор Глеб Никитин.

"334 новые точки появились на карте доступа к общественному Wi-Fi в Нижегородской области. Бесплатный Wi-Fi теперь есть в шести МФЦ Нижнего Новгорода и трех - Дзержинска. До конца месяца интернет появится в МФЦ Кстова, Выксы, а также еще в двух многофункциональных центрах Нижнего Новгорода", - написал Никитин.

Около 30 новых точек появилось в общественных местах и на остановках Дзержинска. Также на карту нанесли почти 300 точек в малых населенных пунктах области, где они функционируют в рамках программы "Устранение цифрового неравенства 1.0".

Получить доступ к карте даже при отсутствии интернета можно в приложении "Карта жителя Нижегородской области".

Ранее карту точек бесплатного Wi-Fi создали в областном министерстве цифрового развития. Работу мобильного интернета ограничивают в регионе из-за угрозы атак БПЛА.