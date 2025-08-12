Лидерами по выполнению плана являются Кашира, Шатура, Дубна, Луховицы и Павловский Посад

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Порядка 3,6 тыс. незаконных нестационарных объектов торговли вошли в план по демонтажу на 2025 год в Московской области, из них свыше 1,8 тыс. уже убраны. Об этом сообщила пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.

"Сейчас активно проводим работу в муниципалитетах региона. Выполнили 50% от плана, всего в этом году демонтажу подлежат 3 600 незаконных НТО. Это объекты, которые не соответствуют требованиям благоустройства, не внесены в схему размещения городского или муниципального округа, а также действуют без договоров на установку и эксплуатацию", - привели в тексте слова министра сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергея Двойных.

В пресс-службе добавили, что с улиц подмосковных округов уже убрали 1 805 ларьков и павильонов, которые были установлены с нарушениями требований действующего законодательства.

Отмечается, что лидерами по выполнению плана по демонтажу ларьков являются Кашира, Шатура, Дубна, Луховицы и Павловский Посад.

В пресс-службе подчеркнули, что работа по демонтажу направлена на приведение в порядок общественных пространств, а также безопасность потребителей - зачастую в подобных объектах отсутствуют условия для длительного хранения товаров, а также не оформлены ветеринарно-сопроводительные документы на продукцию.