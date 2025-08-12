Всего их сейчас 195

КУРСК, 12 августа. /ТАСС/. Почти 50 базовых станций связи появятся в Курской области в 2025 году при поддержке "Ростелекома". Об этом сообщил врио губернатора Александр Хинштейн.

"В этом году как минимум 47 базовых станций должно появиться на территории Курской области. Всего к настоящему моменту их уже 195. Вижу, конечно, нашей совместной задачей сделать так, чтобы вся территория нашего региона была обеспечена качественным приемом связи и широкополосного интернета", - сказал врио главы региона на открытии 500-й базовой станции связи в рамках проекта по устранению цифрового неравенства.

Хинштейн поблагодарил президента "Ростелекома" Михаила Осеевского и всю его команду, отметив, что впереди еще много совместных проектов. "Что такое для сельских территорий устранить цифровое неравенство? Это, по большому счету, окно в мир, те возможности, которые сегодня имеют жители мегаполисов, больших городов, которых, увы, лишены жители глубинки", - добавил врио губернатора.