МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Образовательный трек "Актуальные задачи электроэнергетики" по основам электротехники стартовал во вторник НИУ "МЭИ", в нем принимают участие 15 представителей стран Африки. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе НИУ "МЭИ".

Программа трека, включающая в себя курс "Основы электроэнергетики", предусматривает занятия по основам электротехники, надежности и качеству электрической энергии, а также экскурсии в Университет "Дубна", Музей истории ПАО "Мосэнерго" и военный учебный центр НИУ "МЭИ".

"Представители из Мали, Анголы, Алжира, Чада, Нигерии, Уганды, Эфиопии и ряда других стран африканского континента пройдут обучение на образовательном курсе, разработанном кафедрой Электроэнергетических систем НИУ "МЭИ", - уточнили в пресс-службе.

Образовательный трек проходит в рамках программы "Летний многопрофильный университет", которая является ключевым проектом Российско-Африканского сетевого университета. Эта программа с 2022 года реализуется в МЭИ и объединяет вузы России и Африки для содействия устойчивому развитию и подготовке кадров по приоритетным направлениям науки и техники.

"По завершении данного образовательного трека участникам предстоит пройти итоговую аттестацию с защитой проектов перед экспертной комиссией", - рассказали в пресс-службе.

По мнению ректора НИУ "МЭИ" Николая Рогалева, российско-африканское образовательное сотрудничество открывает новые горизонты для подготовки специалистов, способных решать задачи глобального энергетического развития. "Мы уверены, что участие африканских студентов в нашей программе станет важным шагом в укреплении профессиональных и культурных связей между нашими странами", - подчеркнул он.