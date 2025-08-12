Из-за обмеления водоема насосные станции оказались выше уровня воды

ДОНЕЦК, 12 августа. /ТАСС/. Ханженковское водохранилище, включенное в систему снабжения населенных пунктов ДНР от канала "Северский Донец - Донбасс", обмелело с 14 до 2 млн куб. м, сообщил ТАСС заместитель главного инженера филиала "Макеевское ПУВКХ" предприятия "Вода Донбасса" Владислав Косенко.

"У этого водохранилища был объем, когда ставились эти понтонные насосные станции, 14 млн [куб. м вводы], на данный момент - 2 млн, - сказал Косенко. - Это все засуха, <...> очень мало воды. То есть забираем мы из водохранилища, каждый день <...> около 100-105 тыс. [куб. м воды], а объем, который приходит, намного меньше".

Он добавил, что из-за обмеления водоема насосные станции оказались выше уровня воды. Специалисты выкопали приемный котлован, в который опустят станции для продолжения перекачки. С целью наполнения водохранилища из Монаховского карьера был переброшен водовод в реку Крынка. Объем перекачки - 7-10 тыс. куб. м в сутки, примерный объем воды в карьере - 1 млн кубометров. Также началась расчистка русла Крынки.

В пресс-службе "Воды Донбасса" уточнили ТАСС, что Ханженковское водохранилище - один из источников, от которого запитаны населенные пункты, которые снабжаются из канала "Северский Донец - Донбасс", в том числе Донецк, Макеевка, Горловка, Енакиево и другие.

В Минстрое ДНР сообщили ТАСС, что республика получает для снабжения жителей не более 35% от нужного объема воды. После строительства водовода из Дона этот показатель составлял около 50%, но снизился из-за обмеления водохранилищ. Проблема усугубилась в условиях водной блокады со стороны Украины, которая усилилась в 2022 году. 18 июля объявлено о сокращении графика подачи воды, в частности, крупнейшие по численности города региона - Донецк и Макеевка - переведены на подачу раз в три дня. Власти подготовили меры по выходу из водного кризиса.