В ведомстве добавили, что в ненадлежащих помещениях проживают более миллиона человек

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Следователи Следственного комитета России возбудили в текущем году более 600 уголовных дел по фактам проживания людей в аварийных домах. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе СК РФ.

"В этом году СК России возбудил более 600 уголовных дел данной категории, что на четверть больше аналогичного показателя прошлого года", - говорится в сообщении.

Кроме того, по данным ведомства, в целом по стране остаются неисполненными свыше 2 тыс. судебных актов, вынесенных в интересах лиц, проживающих в аварийном жилье, треть таких решений приходится на Архангельскую область. В ведомстве также добавили, что в ненадлежащих помещениях проживают более миллиона человек, из них свыше 300 тыс. находятся в ожидании переезда более пяти лет. Проблема аварийного жилья наиболее остро стоит в северных и дальневосточных регионах страны.

Во вторник глава СК Александр Бастрыкин провел совещание по вопросам уголовно-правовой защиты прав граждан, проживающих в аварийном жилье.