МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Свыше 120 тысяч человек посетили выставочный проект "Парады Победы. 1945", который проходил в Музее Победы на Поклонной горе в Москве с 23 июня по 11 августа, сообщили ТАСС в пресс-службе музея. Участие в выставке принимали филиал музея в Калужской области "Музей Г. К. Жукова" и Национальный музей Республики Татарстан.

"Экспозицию посвятили четырем парадам судьбоносного 1945 года, которые олицетворяли триумф армии победительницы. Эти праздничные шествия, которые прошли в Москве, Берлине и Харбине, стали символическими точками в самой беспощадной и кровопролитной войне в истории человечества", - говорится в сообщении.

Посетители могли ознакомиться с военной формой, амуницией, холодным оружием, а также со скульптурами, документами и фотографиями. В музее были выставлены элементы парадной формы маршала Константина Рокоссовского и генерал-майора Леонида Полосухина, а также сабли генерал-полковника Михаила Константинова и генерала армии Афанасия Белобородова, который принимал парад в Харбине.

Кроме того, экспозиция включала служебный пропуск для доступа на Красную площадь во время Парада войск Красной армии 24 июня 1945 года, приглашение на прием в честь участников Парада Победы в Большом Кремлевском дворце и программу концерта в Кремле. Среди экспонатов были снимки военного фотокорреспондента ТАСС Евгения Халдея, фотографии Бориса Вдовенко и Виктора Темина, на которых запечатлены марш Красной армии у Рейхстага, гвардейские минометы "Катюша" на Параде Победы над Японией и советские солдаты, бросающие немецкие знамена к Мавзолею Ленина. Гостям музея также были доступны групповые фотографии участников маршей - летчиков, моряков и разведчиков.

Экспозиция была дополнена страницами книги "Парад Победы: 24 июня 1945 г.", изданной к 80-летнему юбилею Парада Победы в Москве. В этом издании военный историк Константин Семенов подробно описал разработку, подготовку и проведение Парада Победы.

