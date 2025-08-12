Решение приняли из-за угрозы срыва отопительного сезона

ТАМБОВ, 12 августа. /ТАСС/. Режим повышенной готовности ввели в Котовске Тамбовской области, население которого составляет почти 27 тыс. человек, из-за угрозы срыва отопительного сезона. Об этом сообщает пресс-служба администрации Котовска.

"В связи с критической ситуацией в сфере теплоснабжения, связанной с расторжением концессионного соглашения с ООО "Компьюлинк инфраструктура ТО", и сложностями в подготовке к отопительному сезону на территории города Котовска с 12 августа 2025 года введен режим повышенной готовности. Основанием для введения режима стали прекращение деятельности бывшего концессионера и угроза срыва начала отопительного сезона", - сообщили в пресс-службе.

Чтобы сохранить жизнеобеспечение города, в Котовске создали МУП "КотовскТеплоСервис". Регистрация предприятия уже завершена, идет процесс передачи имущества и технической документации, уточнили в администрации. На сегодняшний день подготовка жилого фонда к зиме выполнена на 85%. В рамках гидравлических испытаний выявлено 18 порывов на теплосетях, 6 из них уже устранены. Запланирован капитальный ремонт 5,5 км тепловых сетей.

Ранее в правительстве региона сообщили о расторжении концессии с ООО "Компьюлинк Инфраструктура ТО" (входит в структуру ГК "Компьюлинк"), которая была заключена с администрацией Котовска в 2017 году сроком на 20 лет. В рамках концессии в Котовске были построены шесть модульных котельных. Проект оценивался в 500 млн руб., из них концессионер вложил 200 млн, остальное предоставил федеральный Фонд содействия реформированию ЖКХ.

В 2023 году "Компьюлинк" потребовал расторжения концессии и компенсации выпавших доходов из-за неверного расчета по выпуску энергии. Тем не менее арбитражный суд Тамбовской области встал на сторону властей, указав, что "Компьюлинк" завысил стоимость строительства почти вдвое. В 2024 году администрация Котовска и областная прокуратура подтвердили в двух инстанциях взыскание с концессионера 111,6 млн руб. неосновательного обогащения.

Котовск - город областного подчинения в 23 км от Тамбова с населением почти 27 тыс. человек, имеет статус территории опережающего развития. На территории города расположен ряд крупнейших промышленных предприятий региона.