Владимир Жовновский рассказал, что его семья находится в России

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Украинский военнослужащий 225-го отдельного штурмового полка ВСУ Владимир Жовновский не хочет возвращения на Украину в рамках обмена и желает остаться в России. Об этом он заявил в видео, которое есть в распоряжении ТАСС.

"Вот это я не знаю, [буду ли обменен]. Я не хочу меняться, у меня семья просто в России", - сказал Жовновский.

Кроме того, он подчеркнул, что на Украине необходимо поменять власть.

Ранее помощник президента РФ, глава российской делегации на переговорах с украинской стороной Владимир Мединский сообщил, что Киев отказался от 1 тысячи пленных солдат ВСУ в рамках обмена с Москвой, из-за чего второй этап обмена проходил тяжело, а третий еще не начался. Как сообщил ТАСС источник в военно-дипломатических кругах, среди пленных, которых Киев вычеркнул из списков на обмен, нет ни одного офицера, большинство из них - солдаты и матросы. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что это чудовищная история и полная аморальность.