Губернатор региона Игорь Артамонов отметил, что здание будет отвечать всем требованиям доступной среды

ЛИПЕЦК, 12 августа. /ТАСС/. Новый корпус геронтологического центра общей площадью 18 тыс. кв. м, рассчитанный на прием более 200 человек, создадут в Липецкой области. Об этом сообщил журналистам губернатор региона Игорь Артамонов.

"Новый корпус геронтологического центра с бассейном и актовым залом строят в Липецке на улице Механизаторов. Он будет в четыре раза больше старого - общей площадью 18 тыс. кв. м - и сможет принять до 240 человек", - сказал Артамонов.

Прежний корпус возвели в 1963 году. В 2022 году экспертиза показала, что здание находится в ветхом состоянии, и правительство региона приняло решение о его сносе, пояснил губернатор.

"По завершении демонтажных работ началась закладка фундамента нового корпуса. Здание будет отвечать всем требованиям доступной среды: комнаты будут просторными и светлыми, появятся бассейн, зал для мероприятий, библиотека, многочисленные зоны отдыха", - добавил Артамонов.

Помимо этого, проект предусматривает строительство медкабинетов и кабинетов для физиотерапии, отметил губернатор, добавив, что на прилегающей территории планируется высадить яблони, черемуху, липы, сирень, а также сделать прогулочные дорожки и беседки.

"Забота о старшем поколении - наш долг и приоритет. Уверен, что новое здание станет местом, где пожилые люди и те, кто нуждается в особой поддержке, получат достойные условия, внимание и тепло. Создаем дом, где каждый будет чувствовать себя нужным и защищенным", - сказал Артамонов.